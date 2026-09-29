قبل مواجهة كولومبيا.. منتخب الناشئين ينهي تحضيراته ودرويش يكشف صعوبة المباراة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:05 مساءً - اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته صباح اليوم على أحد الملاعب بمدينة جنيف، استعداداً لمواجهة كولومبيا في ثالث مبارياته ببطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وشدد حسين عبد اللطيف على ضرورة التركيز والحفاظ على الثبات الانفعالي خلال المباراة، خاصة أنها مواجهة ستحسم تواجد المنتخب المصري بين الأربعة الكبار في البطولة في مواجهات تحديد المراكز النهائية.

وشهد المران التدريب على ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها لحسم نتيجة المباراة، وتألق ثلاثي حراسة المرمى مالك عمرو ومحمد عبيد وعبد العزيز محمود، تحت إشراف عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، في منافسة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون قبل بداية المران على عمر ممر شرفي للاحتفال بعيد ميلاد كريم أيمن المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين.



وليد درويش يؤكد صعوبة مواجهة كولومبيا



من جانبه، قال الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، إن مواجهة منتخب كولومبيا ستكون قوية جداً، خاصة أنه بطل أمريكا الجنوبية، متفوقاً على البرازيل والأرجنتين، ويتميز بالكرة الهجومية السريعة، مما يجعلها مباراة مفيدة من جميع النواحي في إطار برنامج استعداد منتخبنا لبطولة كأس العالم في قطر.

يُذكر أن مواجهة منتخب مصر أمام كولومبيا ستقام في الحادية عشرة صباح الأربعاء بتوقيت سويسرا، والثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.