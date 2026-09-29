هيئة الدواء تضبط 3 مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية على فيسبوك وإنستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:05 مساءً - رصدت هيئة الدواء المصرية 3 مخالفات إعلانية لـ منتجات دوائية جرى الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال 3 منشورات رقابية متتالية أصدرتها الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان بالهيئة، محذرة من الترويج للمنتجات الدوائية بصورة مخالفة أو استخدام ادعاءات تسويقية مضللة قد تؤدي إلى سوء الاستخدام والتسبب في أضرار صحية للمواطنين.

3 مخالفات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت مواد إعلانية مصورة «Video/Film» تم بثها عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

المخالفة الأولى.. «Pepon Plus» على فيسبوك

تضمنت المخالفة الأولى، الواردة بالمنشور الرقابي AVR-19-26، منتج Pepon Plus، حيث تم رصد مادة إعلانية مصورة «Video/Film» جرى عرضها عبر صفحة الدكتورة حسناء السيد (Dr. Hasnaa ElSayed) على منصة «فيسبوك» خلال أغسطس 2026، وحملت المخالفة رمز MC487/26.

«Hexitol» ضمن المخالفات المرصودة

وشملت المخالفة الثانية، الواردة بالمنشور AVR-18-26، منتج Hexitol، والذي تم الترويج له من خلال فيديو مصور عبر صفحة الدكتورة حسناء السيد (Dr. Hasnaa ElSayed) على منصة «فيسبوك» خلال يوليو 2026، وحملت المخالفة رمز MC486/26.

«Betadine» على إنستجرام

أما المخالفة الثالثة، الواردة بالمنشور AVR-17-26، فتعلقت بمنتج Betadine، حيث رصدت الهيئة مادة إعلانية مصورة عبر حساب drhasnaaelsayed23 على منصة «إنستجرام» خلال سبتمبر 2026، وحملت المخالفة رمز MC485/26.

«هيئة الدواء»: المخالفة تعكس موقفًا رقابيًا ولا تعد حكمًا قضائيًا

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن إدراج أي منتج أو مادة إعلانية ضمن قوائم المخالفات يعكس موقفها التنظيمي والرقابي القائم على الوقائع التي تم إثباتها وقت الفحص، ولا يُعد حكمًا قضائيًا.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي المواطنين الدقة والحذر عند التعامل مع الإعلانات الدوائية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من المعلومات الخاصة بأي منتج دوائي من خلال المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر أو الادعاءات التسويقية غير الموثقة.

«الدواء المصرية» تدعو المواطنين للإبلاغ عن الإعلانات المخالفة

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين الإبلاغ عن أي مواد إعلانية مخالفة يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص لاستقبال البلاغات، أو عبر التواصل مع الخط الساخن للهيئة 15301.

وأكدت الهيئة التعامل مع جميع البيانات والبلاغات الواردة إليها بسرية تامة، مع حماية مُطلقي البلاغات، في إطار جهودها المستمرة لضبط الممارسات الإعلانية المتعلقة بالمنتجات الدوائية وحماية المواطنين من المعلومات أو الادعاءات التي قد تؤثر على الاستخدام الآمن للدواء.

ضبط 3 مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية على فيسبوك وإنستجرام ضبط 3 مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية على فيسبوك وإنستجرام

مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية على فيسبوك وإنستجرام مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية على فيسبوك وإنستجرام