المنتخب الأوليمبى يبدأ خطواته الأولى.. قياسات وملفات طبية وتدريبات بدنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 11:33 مساءً - شهد مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم، اليوم، تجمع لاعبي المنتخب الأوليمبي، في بداية التحضير للمرحلة المقبلة، حيث خضع اللاعبون للقياسات اللازمة، وتم إعداد الملفات الطبية الخاصة بكل لاعب، إلى جانب أداء تدريبات بدنية، ضمن برنامج الإعداد للمنتخب قبل انطلاق معسكره الأول.

موعد أول معسكرات المنتخب الأولمبي



ومن المقرر أن يخوض المنتخب أول معسكراته، خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية، في بداية مرحلة جديدة تستهدف تكوين قوام المنتخب وتجهيز عناصره بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة.

وتتولى الإدارة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم، الإشراف على المرحلة الحالية، لحين الاستقرار على الجهاز الفني للمنتخب.