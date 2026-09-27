منتخب مصر يصل جنوب السودان استعداداً لمواجهة الثلاثاء فى تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 09:45 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

واستقبل السفير حازم ممدوح فوزي، سفير مصر بجنوب السودان، بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حيث يترأس البعثة خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستغرقت رحلة سفر منتخب مصر من مطار القاهرة لجوبا خمس ساعات.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وأسامة فيصل.

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر

منتخب مصر منتخب مصر