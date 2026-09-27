طاقم تحكيم من موريشيوس لمباراة مصر وجنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 09:45 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تحضيراته لخوض مواجهة هامة وقوية أمام نظيره منتخب جنوب السودان، تأتي هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.



طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان



* أحمد امتياز — حكم ساحة — موريشيوس

* لويس رالف فابيان — حكم مساعد أول — موريشيوس

* أسويت تيلوك — حكم مساعد ثانٍ — موريشيوس

* جان براندي ستيفي — الحكم الرابع — موريشيوس



توقيت وتاريخ اللقاء



تنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 سبتمبر 2026، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

موقف الفريقين في المجموعة



يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعويض تعثره الأخير، وكان الفراعنة قد اكتفوا بنقطة التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا على ستاد القاهرة الدولي، في المقابل، يسعى منتخب جنوب السودان لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المجموعة التي تضم إلى جوارهما منتخبي مالاوي وأنجولا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر



ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وأسامة فيصل.