مرموش وحمزة وهيثم يقتربون من قيادة هجوم منتخب مصر أمام جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 10:41 مساءً - يقترب الثلاثي الهجومي المكون من عمر مرموش، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم من قيادة خط هجوم منتخب مصر في المباراة المرتقبة أمام منتخب جنوب السودان، والتي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن آمالاً كبيرة على هذا الثلاثي لتحقيق الفاعلية الهجومية المطلوبة وتحقيق الفوز لاستعادة التوازن بعد التعادل في الجولة الأولى مع أنجولا سلبياً.



رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن



ويعمل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على تجهيز العناصر الهجومية بأفضل شكل ممكن لضمان حصد النقاط الثلاث وتعويض التعادل السلبي الأخير، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه الثلاثي عمر مرموش وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم في الخط الأمامي لقيادة الفراعنة نحو تحقيق الفوز وتعزيز موقف الفريق في صدارة المجموعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، مغادرة قائد المنتخب محمد صلاح، نجم فريق طرابزون سبور التركي، قبل خوض لقاء منتخب جنوب السودان، والمقرر له عصر الثلاثاء المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا 2027.