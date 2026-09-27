وزير الشباب والرياضة يلتقى سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 09:45 مساءً - التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة، ومناقشة آليات فتح آفاق جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند



وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الهندي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة، باعتبارهما من أهم المجالات التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتجارب في البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية، وتنظيم برامج للتبادل الشبابي، إلى جانب إقامة معسكرات وفعاليات مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والابتكار والعلوم والتكنولوجيا المرتبطة بالرياضة.



الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين



كما بحث الجانبان الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين في تنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية الكبرى، وتعزيز مشاركة الشباب المصري والهندي في المحافل الدولية، بما يفتح مساحات جديدة للتواصل الثقافي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الشبابية والرياضية في البلدين.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن العلاقات المصرية الهندية تمتلك مقومات كبيرة للانتقال بالتعاون في قطاعي الشباب والرياضة إلى مستويات أكثر اتساعا، مشددا على حرص الوزارة على بناء شراكات دولية تقوم على برامج ومشروعات عملية تحقق استفادة مباشرة للشباب والرياضيين.

وقال وزير الشباب والرياضة: «ننظر إلى التعاون مع جمهورية الهند باعتباره فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجالات الشباب والرياضة، ونسعى إلى تطوير هذا التعاون من خلال برامج ومبادرات مشتركة تتيح لشباب البلدين مزيدا من فرص التواصل والتعلم وتبادل الخبرات».

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، ودراسة عدد من المقترحات والبرامج التي من شأنها دعم التعاون المصري الهندي في المجالات الشبابية والرياضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتعاون المشترك.