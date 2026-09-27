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ينافس الفنان يوسف الشريف في موسم رمضان 2027 بمسلسل "الظل"، وهو مكون من 15 حلقة، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة للسيناريست أحمد عبد الفتاح، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد نادر جلال.
ومسلسل "الظل" إنتاج مها سليم من خلال شركتها فور إيفر ميديا، في أول تعاون يجمعها بالنجم يوسف الشريف.
ويجري حاليا استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل، تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
وكان يوسف الشريف نافس في موسم رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب" الذي شكل عودة له بعد غياب طويل عن المشاركة في السباق الرمضاني.
مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.
على جانب آخر، يعود يوسف الشريف إلى السينما بعد غياب 8 سنوات بفيلمه الجديد "ميلانو". وفيلم "ميلانو" من بطولة يوسف الشريف، باسم سمرة، درة، عمرو عبد الجليل، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هشام هلال، وإخراج محمد سلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف الشريف يخوض سباق دراما رمضان 2027 بمسلسل "الظل" ينافس الفنان يوسف الشريف في موسم رمضان 2027 بمسلسل الظل وهو مكون من 15 حلقة وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة لل إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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