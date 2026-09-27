رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 09:45 مساءً - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بشأن متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشروع "تخضير القاهرة الكبرى"، لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة، ورافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تبني مشروع متكامل لـ "تخضير" مختلف المحافظات، واستغلال الأراضي والمساحات الخالية وغير المستغلة عقب إخلائها وتحويلها إلى حدائق ومسطحات خضراء، للارتقاء بالبيئة الحضرية والمظهر الجمالي للمدن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع الآليات التنفيذية لتوسيع رقعة الأشجار والمساحات الخضراء بجميع المحاور والطرق الرئيسية والجزر الوسطى ومداخل المراكز والمدن بالمحافظات، بما يضمن زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في دعم جهود المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة ورفع كفاءة المناطق المفتوحة والجزر الوسطى والمحاور والطرق، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين البيئة الحضرية.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء تفقد أعمال التشجير أسفل كوبري إبراهيم العرابي "العاشر سابقا"، بمحافظة القاهرة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة كوبري أثر النبي لمتابعة سير العمل في تشجيرها، وفق الخطة التنفيذية للمحافظة بهذا الشأن، وعقب ذلك انطلق إلى منطقة أسفل محور الحضارات لمتابعة أعمال التشجير أيضا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل في هذا المشروع البيئي في جميع المحافظات الأخرى.

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح تفصيلي من الدكتور إبراهيم صابر عن الخطة التنفيذية لمحافظة القاهرة لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بـ "تخضير القاهرة"، والذي أكد أنها تتسم بأنها خطة تشاركية تضم ٣ أضلاع؛ الأول يتمثل في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الممثلة للدولة كالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والثاني يتمثل في الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة، والمجتمع المدني كالبنوك والأحزاب، بينما يتمثل الضلع الثالث في المواطنين أنفسهم، وأصحاب المحال، وطلبة المدارس والجامعات.

وأضاف محافظ القاهرة أن خطة المحافظة تسير في طريقين متوازيين، هما: نشر الوعي بأهمية التشجير والحفاظ على الرقعة الخضراء، وتكثيف زراعة الأشجار خاصة في المحاور والشوارع، والأماكن الصالحة للزراعة.

ولفت الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة "تخضير القاهرة" بطريقة علمية؛ حيث تم الاستعانة بمكتب استشاري متخصص في مجال التشجير؛ لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه، كما أنه تم مراعاة الالتزام بمعايير واضحة عند اختيار الأشجار والنباتات المستخدمة ضمن المبادرة، من بينها أن تكون سريعة النمو، وتوفر ظلاً مناسبًا، وقادرة على تحمل الظروف المناخية، وتتناسب مع أساليب الري المستدامة، بما يضمن الحفاظ على الزراعات وترشيد استهلاك المياه، مثل: (اكاسيا ، نيدوزا ، و كايا ، وخف الجمل ، والبونسيانا ، والخيار شمبر ، وابجاكراندا).

وفي هذا الإطار، أشار محافظ القاهرة إلى أن الخطة التي وضعها المكتب الاستشاري بدأ تنفيذها بالفعل؛ حيث تم زراعة أكثر من ٣ آلاف شجرة، وما يقرب من ٧٠٠ ألف من الشجيرات والنباتات، في عدد من المحاور والطرق، والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف الوصول لزراعة مليون نبتة خلال عام منها زراعة ٦٠ ألف شجرة بما لا يقل عن ١٥٠٠ شجرة بكل حي حسب مساحته، وتوافر أماكن للزراعة به، بالإضافة إلى ٨٠٠ ألف من النباتات والشجيرات، كما سيتم عمل هوية نباتية بكل حي باختيار النباتات التي تتناسب وطبيعته.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إشراك الجميع في حماية الأشجار والحفاظ عليها، باعتبارها مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشددا على ضرورة مواصلة العمل في هذا المشروع البيئي الكبير، وتعميمه في مختلف مناطق إقليم القاهرة الكبرى.