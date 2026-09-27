وزارة التعليم: توجيهات رئاسية بوصول المدارس المصرية اليابانية لـ500 عام 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنفيذا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوصول بأعداد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة بحلول عام 2030.

وتناول لقاء الوزير وتاكاو إيمافوكو، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية اليابانية، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ويو إبيساوا، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في مصر، والوفد المرافق في لقاء موسع تناول مسيرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، وما تشهده من توسع في العديد من الملفات والمشروعات المشتركة، فضلًا عن بحث آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، التي وصل عددها إلى 103 مدارس على مستوى الجمهورية.

إدخال تدريس اللغة اليابانية بعدد 10 مدارس

وشدد الوزير على أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجا تعليميا يجمع بين المناهج المصرية وتطبيق أنشطة «التوكاتسو» اليابانية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه وتعزيز العمل الجماعي والانضباط والمسؤولية، مشيرًا كذلك إلى إدخال تدريس اللغة اليابانية بعدد 10 مدارس، والبناء على ما حققته التجربة خلال السنوات الماضية بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها ونقل خبراتها إقليميًا.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال إعداد وتأهيل المعلمين، ومن أبرز مساراته دبلومة «التوكاتسو» المصرية اليابانية بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية، مستهدفة تدريب وتأهيل نحو 320 دارسًا، إلى جانب البرنامج المتقدم لتأهيل المعلمين بالشراكة مع جامعة هيروشيما، والذي يمتد عامًا دراسيًا كاملًا في إطار الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية.