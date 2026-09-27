الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج الدفعة (163) ضباط صف مُعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج الدفعة (163)

ضباط صف مُعلمين دفعة مساعد شهيد هانى بلتاجى راضى عطا، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والإعلاميين.

بدأت مراسم الإحتفال بتقديم الطلبة عرضاً رياضياً لتمارين الإعداد البدنى وإظهار قدراتهم المتميزة فى إستخدام الدراجات الهوائية ونفذ الطلبة عرضاً للتعليم الأولى والمهارات المتقدمة بإستخدام السلاح، كما تم إستعراض المهارات الإحترافية فى إستخدام معدات الدلتا وإسقاط مجموعات القفز الحر ، فضلاً عن إستعراض معدلات الأداء ومهارات الطلبة فى القتال المتلاحم وفنون الدفاع عن النفس والإقتحام الراسى والإنزال السريع وعبور الموانع المختلفة التى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وقدمت الموسيقات العسكرية تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة وإختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة المعهد يتقدمهم حملة الأعلام ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل عرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار، وتم تكريم أسرة مساعد شهيد هانى بلتاجى راضى عطا تقديراً لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

أعقب ذلك قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية للتخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة (163) إلى الدفعة (164) ضباط صف مُعلمين، وإعلان قرار التعيين، وقام القائد العام للقوات المسلحة بمنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء أ ح أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط صف المُعلمين كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمعهد لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لتواكب أحدث نظم التعليم والتدريب العالمية بما يسهم فى تخريج أجيال جديدة من المقاتلين مؤهلين للتعامل بكفاءة وإقتدار مع كافة التحديات.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين وأسرهم ، مؤكداً أن ضباط صف المُعلمين هم أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومى المصرى ، وأن خريجى الدفعه الجديدة يمثلون جيلاً جديداً من خيرة شباب الوطن يحملون مسئولية تتجاوز التدريب إلى صناعة الوعى وبناء شخصية الجندى ليكون قادراً على تنفيذ كافة المهام فى مختلف الظروف ، كما أشار إلى أن إعداد وتأهيل ضباط صف المُعلمين من المهام الرئيسية التى تحظى بإهتمام بالغ بإعتبارهم القلب النابض فى جسد قواتنا المسلحة.