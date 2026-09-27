أحمد عبد الوهاب: مشاهد المقابر الأصعب في حكاية "ما لم يحك عن بني مزار" تحدث الفنان أحمد عبد الوهاب عن حكاية ما لم يحك عن بني مزار التي قام ببطولتها وقدم فيها دور الضابط أكرم ال إقرأ المزيد

تحدث الفنان أحمد عبد الوهاب عن حكاية "ما لم يحك عن بني مزار" التي قام ببطولتها وقدم فيها دور الضابط "أكرم" الذي تولى التحقيق في القضية.

وقال أحمد عبد الوهاب عن المسلسل: "أخطر حاجة في الموضوع استحالة أن بني آدم واحد يعمل كده وأنه سر لم يكشف، إحنا عارفين إن جريمة "بني مزار"معرفناش مين الجاني الحقيقي في تفسيرات اتقالت ناس قالت أنه سحر وناس قالت تجارة أعضاء وناس قالت دا فتح مقبرة فرعونية، أه أجسامهم مفتوحة بس مفيش أعضاء اتاخدت فإيه، في تفسيرات مش منطقية".

وعن معرفته بالقضية قال أحمد عبد الوهاب: "كنت عارف القضية بس مش وقت ما حصلت كنت صغير ساعتها، اتفرجت على فيديوهات سامح سند من قبل المسلسل لأني بحب اتابع الحاجات دي".

وكشف أحمد عبد الوهاب عن أصعب المشاهد في المسلسل وقال: "أصعب المشاهد في التصوير مشاهد المقابر فكرة إني قاعد بسمع حكايات وأحلام والمتفرج يروح يشوف حدوته ويرجع بحالة مختلفة وأنا أقدم كله في نفس اللحظة".

وعن الشكل الذي ظهر به خلال أحداث المسلسل قال: "اللوك كان نتيجة نقاش بيني وبين الأستاذ أحمد نادر جلال والأستاذ مجدي الهواري والأستاذة دنيا عبد المعبود الاستايلست هو ضابط بقاله سنة أو سنتين في الصعيد فشمس الصعيد هتخليه يسمر شوية والشنب دا أساسي للضباط خصوصا في الصعيد".

وعبر أحمد عبد الوهاب عن سعادته بالتعاون مع نجوم المسلسل قائلا: "أول مرة اتعاون مع أستاذ خالد الصاوي والأستاذة عارفة عبد الرسول وكنت مبسوط واستفدت جدا، في مستوى الشغل في المسلسل وعلى المستوى الشخصي ورا الكاميرا وإحنا بنتكلم بحب اسأل واستفيد من الخبرات".

وحكاية "ما لم يحك عن بني مزار"من بطولة أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد ومراد مكرم وأحمد عبد الحميد وصفاء الطوخى وعارفة عبدالرسول، ويظهر الفنان خالد الصاوى ضيف شرف، وهي من تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.