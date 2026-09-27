الداخلية تضبط (101) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (101812) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1037) سائقين، تبين إيجابية عدد (43) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (451) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (207) سائقين، تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (6) محكوم عليهم بإجمالي (9) أحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.