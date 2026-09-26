النيابة العامة تنعى المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى السيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، المستشار الجليل/ أحمد الزند، وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء، حتى غدا اسمه جزءًا من الوجدان القضائي المصري.

وإذ تودع النيابة العامة اليوم قامة قضائية كبيرة، فإنها تستذكر مسيرة الفقيد وعطاءه، وتتقدم إلى أسرته وذويه، وإلى جموع قضاة مصر، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه عمّا قدَّم خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.