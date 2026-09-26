نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن طرح منتج جديد يستهدف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 12:29 مساءً -

كشف وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن استعداد البنك لطرح منتج جديد قريبا يطلق عليه "انطلاقة نحو التمكين"، والذي يستهدف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة في إطار إتاحة مسار جديد أمام المستفيدين للانتقال من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال مساعدتهم على بدء أنشطة ومشروعات مدرة للدخل.

وأضاف خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة أن جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي تتكامل مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل القدرات والطاقات إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.