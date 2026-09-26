منتخب مصر يتعثر أمام أنجولا بتعادل سلبي في افتتاح مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 01:33 صباحاً -

اكتفى منتخب مصر بالتعادل السلبي أمام أنجولا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

بدأ اللقاء بشكل سريع من جانب المنتخبين حيث كاد مابولولو أن يفتتح التسجيل لأنجولا في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 17 أهدر محمود صابر فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وسجل مصطفى زيكو هدفا لمنتخب مصر في الدقيقة 22 لكن الحكم الكيني ألغاه بداعي التسلل.

وحاول الفراعنة الوصول إلى مرمى أنجولا عبر محمد صلاح ومحمد هاني وزيكو دون أن تكلل المحاولات بالنجاح. وأجرى حسام حسن أول تغييراته في الدقيقة 40 بالدفع بعمر مرموش بدلا من محمود صابر.

وقبل نهاية الشوط الأول تألق مصطفى شوبير وأنقذ مرماه من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة قوية من أحد لاعبي أنجولا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كثف منتخب مصر محاولاته بحثا عن هدف التقدم بينما اعتمد المنتخب الأنجولي على تضييق المساحات أمام لاعبي الفراعنة.

ودفع حسام حسن بحمزة عبد الكريم وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 61 بدلا من محمد صلاح وهيثم حسن ثم أشرك علي محمود وإبراهيم عادل في الدقائق الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 90 فرصة جديدة لمنتخب مصر عن طريق عمر مرموش لكنه لم ينجح في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره بالتصفيات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وأحمد فتوح في الدفاع، مهند لاشين وإمام عاشور ومحمود صابر وهيثم حسن في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى زيكو في الهجوم.