الاثنين.. عزاء المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 08:17 مساءً -

حددت أسرة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، يوم الاثنين المقبل موعدا لتلقي العزاء في وفاته، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشيع اليوم السبت جثمان المستشار أحمد الزند عقب أداء صلاة الجنازة، بحضور أفراد أسرته وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة.

ورحل المستشار أحمد الزند عن عالمنا اليوم السبت بعد مسيرة قضائية حافلة، تولى خلالها عددا من المناصب البارزة، من بينها رئاسة نادي قضاة مصر، قبل توليه حقيبة وزارة العدل.