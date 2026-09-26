مدبولي من الأمم المتحدة: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 01:33 صباحاً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وقال مدبولي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بناء نظام دولي يفي بتعهداته ويضمن المساواة بين الدول واحترام سيادتها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الالتزام بالقواعد الدولية بما يضمن احترام حقوق الدول والشعوب.