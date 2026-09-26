الداخلية: ضبط بائع متجول نشر صورة طفل من السوسيال وادعى تغيبه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 04:41 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتغيب طفل عقب خروجه من منزل خالته.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (بائع متجول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة)، وبسؤاله أقر بإختلاقه الواقعة وأن الطفل الظاهر بالمنشور غير معلوم لديه وتحصله على صورته من مواقع التواصل الإجتماعى ونشر الصورة بذات التعليق على صفحته لزيادة نسب المشاهدات ، وأضاف بحذفه المنشور من صفحته عقب تداوله بعدة صفحات خشية تعرضه للمساءله القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.