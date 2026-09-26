تشييع جثمان المستشار أحمد الزند إلى مثواه الأخير.. والأسرة تعلن موعد العزاء خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 07:25 مساءً -

شُيعت مساء اليوم السبت جنازة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وانتهت مراسم صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند قبل أن يتحرك الجثمان إلى مقابر الأسرة لاستكمال مراسم الدفن، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه وعدد من الشخصيات القضائية والعامة.

ومن المقرر أن تعلن أسرة المستشار أحمد الزند خلال الساعات المقبلة تفاصيل موعد ومكان العزاء وتلقي واجب العزاء في الفقيد.

وكان المستشار أحمد الزند قد توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، بعد مسيرة قضائية تولى خلالها عددا من المناصب البارزة من بينها رئاسة نادي قضاة مصر، قبل توليه منصب وزير العدل.