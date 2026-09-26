تعرف على أماكن تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة تخفيض أسعار السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار، "المجمعات الاستهلاكية، منافذ كارى أون" ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة.

وتشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا

زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا

مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات

صلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 80 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 125 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 250 جم بسعر 14 جنيهًا

حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات

مربى 300 جم بسعر 20 جنيهًا

لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا

لبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا

مسلي صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا

مسلي صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا

ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه

تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا

عدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه

عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا

لوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه

فول 500 جم بسعر 16.5 جنيه

وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات

مسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه

وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا

مسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا

بسكويت سادة وملح بسعر جنيهين للقطعة