نقابة الصحفيين تطلق دعـوة لمناقشة مفتوحة حول الحماية النقابية لممارسي المهنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 04:41 مساءً - انطلاقاً من حرص نقابة الصحفيين على دعم المهنة والدفاع عن حقوق ومصالح جميع ممارسيها بمختلف المؤسسات، وضمان استقرار بيئة العمل الصحفي، دعت النقابة جميع الأعضاء والنقابيين السابقين وكل المهتمين بالشأن النقابي والمهني إلى مناقشة مفتوحة، تُعقد الخامسة مساءً السبت القادم 3 أكتوبر 2026 بمقر النقابة.

حيث يتم طرق عدة أوجه للنقاش حول:

- السبل القانونية واللائحية والمهنية لشمول الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة الحقيقيين.

- الضوابط المؤسسية لتنظيم حقوق العاملين في المواقع.

وأكدت نقابة الصحفيين اعتبار تنظيم حقوق العاملين في المواقع مقدمة لتنظيم المشهد الصحفي، وهو ما يؤكد ضرورة وضع إجراءات صارمة للعضوية تضمن التحقق من الممارسة الفعلية للمهنة وتقاوم المنتحلين، مع وضع ضمانات تمنع المؤسسات من استغلال الأوضاع الراهنة للعصف بحقوق العاملين، في إطار تنظيم شامل يوازن بين حماية المهنة وحفظ حقوق ممارسيها.

ويناقش الحوار ضبط الممارسات التي تنال من حقوق الزملاء، بما يضمن توسيع السوق الصحفي وفق قواعد مؤسسية وقانونية.

وتتطلع النقابة إلى سماع رؤية الجميع في هذا الإطار، وتؤكد أنها ستظل المظلة الجامعة للدفاع عن المهنة وحقوق العاملين فيها، وذلك في إطار خطواتها النقابية لضبط المشهد الصحفي وحماية جميع ممارسي المهنة لدعم للمهنة ودفاع عن حقوقها.