الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى بكوادر وأطقم التمريض العسكرى بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، إلتقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكرى بالقوات المسلحة من الإناث وكذا أطقم التمريض بالمستشفيات العسكرية والمراكز الطبية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية وتوفير أحدث البرامج التدريبية المتقدمة لتمكين أطقم التمريض من مواكبة التطورات المتلاحقة فى المجال الطبى .

وأِشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن التمريض العسكرى ليس مجرد مهنة بل رسالة إنسانية سامية وتجسيد حقيقى للوطنية والرحمة والإرادة، كما ناقش عدد من أطقم التمريض فى آليات سير العمل وأساليب تقديم الخدمات داخل المنشآت الطبية، وإستمع لآرائهم وإستفساراتهم حول سبل تطوير بيئة العمل بما يسهم فى تقديم خدمات صحية وعلاجية متكاملة، مشيداً بما لمسة من إدراك كامل لعظم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.