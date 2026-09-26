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مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين ونصف طن مخدرات خلال مداهمة أمنية لبؤر خطرة بالمحافظات

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مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين ونصف طن مخدرات خلال مداهمة أمنية لبؤر خطرة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع

(4 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، إتجار بالمخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظاتى "أسيوط ،البحيرة"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 350 ألف قرص مخدر ومؤثر – 117قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة قرابة (160) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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