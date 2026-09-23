استخدمي القرفة لنفخ الشفايف بشكل طبيعي

لو عايزة شفايف ممتلئة وبارزة بشكل طبيعي، تقدري تعملي ده بكل سهولة باستخدام مكون سحري متوفر في مطبخك وهو القرفة. المكونات: - قرفة مطحونة. - زيت فيتامين E. Plumber lips طريقة التحضير والاستخدام: 1- امزجي ١/٢ معلقة صغيرة من القرفة المطحونة مع شوية من زيت فيتامين E للحصول على عجينة. 2- اخلطي المكونات مع بعض كويس، ودلكي الخليط على شفايفك لمدة ١٠ دقايق. 3- هتحسي بوخزة خفيفة بعد مرور ٣٠ ثانية ده طبيعي. 4- بعدما تدلكي الشفايف لمدة ١٠ دقايق كاملة، اغسليها بماية فاترة. 5- واخر حاجة حطي مرطب شفايف. وتقدر تدمجي القرفة مع اي نوع زيت، ممكن تستخدمي زيت اللوز، زيت جوز الهند، او زيت الزيتون.

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