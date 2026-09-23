أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، وأبين ولحج وغرب كل من ذمار، وعمران وصعدة.
ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما نبه من مخاطر العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، داعياً لاتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.
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