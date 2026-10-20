رئيس الوزراء: مخطط الدولة تنفيذ 39 مدينة جديدة حتى عام 2050

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، أن التعدي على الأراضي الزراعية والمناطق العشوائية كان في تزايد، لولا المدن الجديدة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية في اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، أن البعض كان يتساءل: انتوا بتعملوا مدن جديدة تاني ليه وإحنا عندنا 22 مدينة فاضية ؟ وأجاب رئيس الوزراء قائلا أن مخطط الدولة تنفيذ 39 مدينة جديدة حتى عام 2050، والآن هناك 27 مدينة منهم تم ويتم تنفيذها.

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة يقطن فيها الآن 3 مليون نسمة، بينما يقطن في أكتوبر 2 مليون نسمة.