الزعيم السيسى يحضر جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ثانى أيام منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - حضر فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى، منذ قليل ، جلسة التنمية الحضرية والعمرانية فى ثاني أيام فعاليات منتدي مصر 2026.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة، كان يسكنها نحو 350 ألف أسرة مصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكدًا أهمية مشروع «حياة كريمة»، الذي يُعد من أهم مشروعات الدولة المصرية.

وأوضح أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، انتهت الدولة من تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 450 مليار جنيه، وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية.