التعليم تعلن مد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 30 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2026/ 2027 حتى 30 أكتوبر 2026، بدلًا من 22 أكتوبر 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصًا على مصلحة طلاب الشهادة الإعدادية، وإتاحة وقت إضافي لهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

الالتزام بمواعيد ملء استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتناشد الوزارة طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الالتزام بالموعد المعلن اليوم وإتمام إجراءات التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.