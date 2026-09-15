مصر تدين استمرار استهداف السعودية.. تحذير من اتساع التصعيد وتهديد أمن المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:33 مساءً -

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدا صريحا لاستقرار المنطقة والأمن الإقليمي.

وجددت مصر رفضها القاطع لهذه الاعتداءات وحذرت من أن استمرارها من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة. مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات. معتبرة أن أمن البلدين يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وشددت القاهرة على أن أمن المملكة العربية السعودية يعد تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي حال المساس به. مؤكدة أن حماية استقرار دول المنطقة تتطلب موقفا واضحا تجاه أي محاولات لتوسيع دائرة الصراع أو تهديد سيادة الدول وأمن شعوبها.

ودعت مصر إلى ضرورة العمل على احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة التصعيد بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحول دون دخولها في دائرة جديدة من الصدامات والتهديدات.