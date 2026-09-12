وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي الجديد

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وسائل النقل الجماعي المختلفة، وفي اطار متابعة استعدادات السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي الجديد7 2026/202.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، لمتابعة انتظام وانضباط حركة التشغيل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية التشغيلية بالهيئة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والطلاب، بما يضمن توفير رحلات تقدم خدمات مميزة، مع المحافظة على انضباط وانتظام جداول التشغيل.

وشملت الجولة التفقدية الساحة الخارجية للمحطة، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بعدم تواجد أي إشغالات في ساحة المحطة الخارجية تعيق حركة المواطنين للوصول إلى شبابيك التذاكر والأرصفة، والالتزام بعدم تواجد السيارات بالساحة الخارجية للمحطة، والالتزام بتواجدها بالجراج الملحق بالمحطة، مع تكثيف وانتشار الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مثل الجولف كار والكراسي المتحركة، وانتشارها داخل المحطة وفي مداخلها.

كما تفقد الوزير شبابيك التذاكر، والمول التجاري، وأرصفة القطارات، وأكد على ضرورة تواجد عدد من موظفي السكة الحديد المؤهلين للتعامل مع الجمهور في أنحاء المحطة وعلى بوابات الدخول والخروج، لتوجيه المواطنين ومساعدتهم والرد على كافة استفساراتهم.

كما تم تفقد قطار رقم 80 القاهرة/أسوان برصيف 8، وأكد الوزير على استمرار الاهتمام بنظافة المحطات وكذلك القطارات قبل وأثناء وبعد كل رحلة، كما تفقد وزير النقل قطار رقم 911 القاهرة/الإسكندرية برصيف 4، للوقوف على مستوى النظافة بالقطار وجاهزيته لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.