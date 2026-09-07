وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.