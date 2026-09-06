وزير الصحة يستعرض نتائج زيارة خبراء طب وجراحات الأجنة من بيرو لمستشفيات المؤسسة العلاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة برنامج استقدام الخبراء الأجانب إلى مستشفيات المؤسسة العلاجية، في إطار استراتيجية الوزارة لتبادل الخبرات وتطوير التخصصات الطبية الدقيقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً حول نتائج زيارة فريق من الخبراء المتخصصين في طب وجراحات الأجنة من جمهورية بيرو إلى المؤسسة العلاجية، والتي استهدفت نقل الخبرات العلمية والعملية وتدريب الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في هذا التخصص الدقيق.

واطلع الوزير على الإنجازات الطبية التي تحققت خلال الزيارة، وشملت الكشف الطبي وتقييم 73 حالة محولة للاشتباه في مشكلات أو تشوهات جنينية وحالات الحمل عالية الخطورة، إلى جانب مناظرة ومراجعة 30 حالة بصورة تفصيلية ومناقشة خطط المتابعة والتدخلات العلاجية المناسبة وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وشهدت الزيارة إجراء وتقييم عدد من التدخلات الطبية الدقيقة، من بينها ثلاث حالات لسحب سوائل من داخل الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية، وأخذ عينات جنينية من حالتين للتشخيص المتقدم، إضافة إلى التعامل مع حالة من متلازمة التوأم الطفيلي العكسي (TRAP Sequence) وحالة من متلازمة نقل الدم بين التوأمين (TTTS)، مما أتاح للأطباء المصريين فرصة مباشرة لاكتساب خبرات جديدة في إدارة الحالات الجنينية المعقدة. كما نُفذ برنامج علمي وتدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام، تضمن محاضرات علمية وورش عمل تفاعلية وجلسات تدريب على الموجات فوق الصوتية واستخدام محاكيات تدريبية لتطوير المهارات العملية في التعامل مع الحالات الحرجة.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة علمية متخصصة لطب وجراحات الأجنة على غرار الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية، لوضع مسار قومي وبروتوكولات موحدة للإحالة والتعامل مع الحالات الجنينية المعقدة، كما وجّه بالتوسع في برنامج استقدام الخبراء الأجانب في هذا التخصص والبدء في استقطاب خبراء دوليين من البرازيل وإسبانيا لضمان استمرارية تدريب الكوادر الطبية.

وحضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور هاني إمبابي مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية.