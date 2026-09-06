منذ قليل .. بعثة سيدات الطائرة بطلات أفريقيا تصل القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 10:21 صباحاً - وصلت منذ قليل، بعثة منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى القاهرة، بعد حصد لقب بطولة أفريقيا في النسخة التي اختتمت في كينيا بالتفوق على المنتخب الكيني صاحب الأرض بنتيجة 3-0.

حجز منتخب سيدات الطائرة مقعده في أولمبياد لوس أنجلوس و بطولة العالم المقبلة بحصد اللقب الأفريقي.

تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره رواندا بنتيجة 3-0 في إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.

وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره التونسى بنتيجة 3-0 فى ربع نهائى بطولة أفريقيا فى كينيا، والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس.

وكان منتخب سيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار، قد تأهل إلى ربع النهائى بالفوز على بوروندي بنتيجة 3-0 فى إطار ثمن نهائي المنافسة.

وحقق منتخب سيدات الطائرة العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا فى هذا النسخة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس.

قائمة منتخب سيدات الطائرة فى بطولة أفريقيا

مركز المعد: دعاء محمد، دانة شوقى.

مركز 2: تقى مدحت، نور ياسين.

مركز 4: سارة أمين، مريم متولي، ندى معوض، زينة العلمي.

مركز 3: آية خالد، داليا المرشدي، ندى مرجان، مي غزال.

مركز الليبرو: ندى وليد، حبيبة زعتر، تحت قيادة المدير الفني عماد نوار .