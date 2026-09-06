تقارير : الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته بجنوب لبنان ويشن غارات على النبطية والمنصوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القوات الإسرائيلية شنت غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في عدد من مناطق الجنوب.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف «مستودعات أسلحة»، زاعمًا أنها كانت مخصصة للتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته وإسرائيليين.

وأضاف أنه استهدف أيضًا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الهجمات جاءت ردًا على إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه قواته، ومؤكدًا عدم وقوع إصابات بين جنوده.

غارات وتفجيرات في المنصوري

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، لم تقتصر العمليات الإسرائيلية في بلدة المنصوري على الغارات الجوية، إذ نفذت القوات الإسرائيلية عدة تفجيرات في أطراف البلدة، واستخدمت في إحداها برميلًا يحتوي على مواد متفجرة قوية، سُمع دوي انفجاره في القرى المحيطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في جنوب لبنان، مع استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الاستهدافات في المنطقة.