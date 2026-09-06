وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان تقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد بالصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، لبحث ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية في جرزا بمركز ومدينة العياط وعرب أبوساعد بمركز ومدينة الصف، بحضور اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية للمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد، وممثلين عن المستثمرين بالمنطقتين.

واستمع وزير الصناعة ومحافظ الجيزة إلى شرح من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول موقف ملفات التقنين والمخطط التفصيلي للمناطق الصناعية، إلى جانب أعمال تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع، كما جرى استعراض طلبات المستثمرين الخاصة بمد فترة سداد المستحقات، والتخفيضات حال الدفع نقدًا، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمواد الخام، وأعمال كوبري جرزا، والتوسع في خدمات إمداد المصانع بالغاز والكهرباء والطرق، وتكثيف الجهود لمنع العشوائية وتنظيم العمل بالمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد.

وأكد المهندس خالد هاشم حرص الدولة على تسهيل الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، موجهًا رسالة طمأنة بأن إنهاء ملفات التقنين سيكون بداية التحول في مستقبل المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب أبوساعد، لتصبح كل منهما منطقة صناعية متكاملة المرافق والأنشطة والخدمات.

وأشار وزير الصناعة إلى اهتمام جميع أجهزة الدولة بجهود المستثمرين لإقامة صناعة في المنطقتين، والرغبة الجادة في تحسين أوضاعهم، داعيًا رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد إلى سرعة تشكيل مجلس أمناء لتوحيد جهود المستثمرين واستقبال الآراء والمقترحات، والمشاركة في جهود الصيانة والتحسين، ومراعاة عوامل الاستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على توفير وضع مستقر بمختلف المناطق الصناعية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لخلق بيئة داعمة للمصنعين وجذب الاستثمار.

ووجه المحافظ بإعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة القائمة، مع مراعاة السعر العادل للأنشطة الجديدة، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي والهدف الرئيسي الخاص بدعم الصناعة والمصنعين.

وأشار الأنصاري إلى حرصه على استمرار العمل بجميع المصانع ومزاولة الأنشطة دون توقف لحين إنهاء ملفات التقنين، موجهًا رؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية بحصر الحالات المتأخرة في سداد مقابل حق الانتفاع، لبحث توفير تسهيلات إضافية لهم، على أن يستمر إصدار الخطابات الخاصة بمزاولة كل مصنع لأنشطته، لتمكين المصنعين من استكمال دورة الإنتاج والتصدير.

وأعلن محافظ الجيزة أن المحافظة تعتزم تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لأصحاب الطلبات بمنطقة عرب أبوساعد ممن استوفوا اشتراطات التقنين، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم.