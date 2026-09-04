محمد صلاح يتدخل لضم صفقة جديدة إلى طرابزون سبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - دخل محمد صلاح ، قائد منتخب مصر، والبرازيلي فابينيو، لاعب طرابزون سبور، على خط المفاوضات لإقناع مواطنهما ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، بالانتقال إلى صفوف النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في الدوري التركي.

طرابزون سبور يفاوض ريتشارليسون

وتكثف إدارة طرابزون سبور تحركاتها من أجل التعاقد مع ريتشارليسون، فى ظل خروج المهاجم البرازيلي من حسابات توتنهام للموسم الجديد، وعدم وجوده ضمن القائمة المسجلة للفريق فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يتدخل لإقناع ريتشارليسون بالانتقال إلى طرابزون سبور

وكشفت شبكة «ESPN» أن محمد صلاح وفابينيو أجريا اتصالًا مع ريتشارليسون خلال الأيام الماضية من أجل دعوته لخوض تجربة جديدة فى الدوري التركي والانضمام إلى صفوف طرابزون سبور، فى ظل رغبة النادي فى تدعيم خطه الهجومي بصفقة قوية.

ويعرف فابينيو ريتشارليسون جيدًا، بعدما لعب إلى جواره بقميص منتخب البرازيل خلال منافسات كأس العالم 2022، بينما يمثل محمد صلاح أحد أبرز الأسماء التي تراهن عليها إدارة طرابزون لإقناع المهاجم البرازيلي بخوض التجربة التركية.

توتنهام يرفض عرض طرابزون

وأشارت الشبكة إلى أن ريتشارليسون يرغب بالفعل فى خوض تجربة جديدة والرحيل عن توتنهام، إلا أن المقربين من اللاعب لا يشعرون بالتفاؤل بشأن إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع ضيق الوقت قبل غلق باب الانتقالات في تركيا اليوم الجمعة 4 سبتمبر.

وتسعى إدارة طرابزون سبور إلى حسم الصفقة في الساعات الأخيرة من الميركاتو، بعدما تقدمت بعرض رسمي إلى توتنهام بقيمة 20 مليون يورو، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض المقدم من نظيره التركي.

ورغم عدم دخول ريتشارليسون ضمن خطط توتنهام للموسم الحالي، فإن إدارة النادي الإنجليزي لم توافق حتى الآن على رحيله، ما يهدد بإفساد محاولات طرابزون سبور لحسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات.

ريتشارليسون خارج حسابات توتنهام

وكان روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، قد أوضح أن ريتشارليسون لا يدخل ضمن حساباته للموسم الحالي، حيث تم وضع المهاجم البرازيلي للتدرب مع فريق تحت 21 عامًا، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق المسجلة للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال موقف اللاعب داخل توتنهام لإتمام الصفقة، خاصة مع رغبة ريتشارليسون في الحصول على فرصة جديدة للعب بانتظام، إلا أن موقف النادي الإنجليزي يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الانتقال.