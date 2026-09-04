تطورات جديدة في رحلة شفاء هبة مجدي من مرض السرطان كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن تطورات جديدة في رحلة شفاء الفنانة هبة مجدي التي تخوض رحلة علاج من مرض السرطان م إقرأ المزيد

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن تطورات جديدة في رحلة شفاء الفنانة هبة مجدي، التي تخوض رحلة علاج من مرض السرطان، مؤكدة أن حالتها تشهد تحسناً، وأنها بدأت مرحلة التعافي، مطالبة جمهورها ومحبيها بمواصلة الدعاء لها حتى تتماثل للشفاء بشكل كامل.

وكتبت فاطمة الكاشف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن بدء هبة مجدي مرحلة التعافي، قائلة: "الحمد لله بفضل الله ودعواتكم الصادقة بدأت حبيبتي وصديقتي الغالية المحترمة رحلة التعافي والشفاء، وربنا يتمم الشفاء العاجل على خير يا رب العالمين، بحبك يا أجمل هبة في الدنيا".

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد جسدت شخصية والدة هبة مجدي خلال مسلسل "حرب الجبالي" الذي تم عرضه العام الماضي، وجاءت رسالتها لتطمئن جمهور هبة ومحبيها على تطورات حالتها، خاصة بعدما حرصت هبة خلال الفترة الماضية على الابتعاد عن الأضواء والتركيز على رحلة العلاج، وسط حالة من الدعم والمساندة من زملائها وجمهورها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار هبة مجدي في تنفيذ برنامجها العلاجي، بعدما بدأت رحلة مع المرض قبل أكثر من عام، وذلك قبل انطلاق تصوير عدد من أعمالها الدرامية الأخيرة، من بينها مسلسلا "المداح أسطورة النهاية" مع حمادة هلال و"نون النسوة" مع مي كساب، اللذان تم عرضهما خلال موسم دراما رمضان 2026.

واختارت هبة مجدي طوال الفترة الماضية التعامل مع أزمتها الصحية بعيداً عن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وفضلت خوض رحلة العلاج في هدوء وتكتم، مع اقتصار معرفة تفاصيل حالتها على عدد من المقربين منها، قبل أن يتم الكشف عن إصابتها بالمرض خلال شهر يوليو الماضي.