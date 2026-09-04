نيللي كريم تعلن عن عودتها للعمل مع جمال العدل في رمضان 2027 أعلنت الفنانة نيللي كريم عودتها للتعاون مع المنتج جمال العدل من جديد من خلال مسلسل مقرر عرضه ضمن موسم دراما ر إقرأ المزيد

أعلنت الفنانة نيللي كريم عودتها للتعاون مع المنتج جمال العدل من جديد، من خلال مسلسل مقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027 وذلك بعد سنوات من التوقف عن العمل معاً، إثر خلافات وأزمات تسببت في انتهاء تعاونهما الذي امتد لسنوات طويلة، وحقق خلاله الثنائي نجاحات بارزة في الدراما المصرية.

وكشف المنتج جمال العدل عن وجود مشروع درامي جديد يجمعه مع نيللي كريم، من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن المقرر للعرض ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2027؛ لترد نيللي معبرة عن سعادتها بالعودة للتعاون مع العدل، من خلال استوري حسابها بإسنتغرام؛ إذ نشرت صورة تجمعها مع جمال العدل وعلقت: "أحلى خبر والله ربنا يخليك يا أستاذ جمال".

ويعد التعاون المرتقب بين نيللي كريم وجمال العدل بمثابة عودة لثنائي حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات؛ إذ ارتبط اسم نيللي كريم بشركة العدل جروب منذ عام 2014، وقدما معاً عدداً من أبرز الأعمال الدرامية التي ساهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم نجمات الدراما المصرية والعربية، حيث انطلق هذا التعاون خلال مسلسل "سجن النساء" عام 2014، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً.

وكان آخر أعمال نيللي كريم في رمضان الماضي خلال مسلسل "على قد الحب" الذى شاركها بطولته شريف سلامة، مها نصال، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماجد، آية سليم، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، إلهام وجدي، راندا إبراهيم،، يوسف حشيش، شهد الشاطر، راندا ابراهيم، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.