ضبط سائق تريلا صدم عدد من السيارات أعلى طريق 26 يوليو ولاذ بالفرار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 05:13 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن هروب سائق سيارة نقل "تريلا" عقب إصطدامه بعدد من السيارات أعلى طريق 26 يوليو بأكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بأحد الطرق بدائرة القسم، نتيجة سير سيارة نقل بسرعة عالية وإختلال عجلة القيادة بيد قائدها ولم يتمكن من التوقف، مما أدى إلى إنقلابها وصعودها بالجزيرة الوسطى للطريق، وإصطدمه بعدد 5 سيارات وحدوث تلفيات بها، وإصابة أحد قائديها تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولواذ قائد السيارة النقل بالفرار عقب ذلك تاركاً سيارته، وبسؤال قائدى المركبات الأخرى إتهموا قائد السيارة النقل بالتسبب فى الحادث.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة النقل، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.