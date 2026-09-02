وزيرة التضامن تتحرك لمساندة مصابي حادث أتوبيس جنوب سيناء وتنعى الضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:25 صباحاً -

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انقلاب أتوبيس وقع صباح اليوم الأربعاء على طريق دهب - نويبع بمحافظة جنوب سيناء قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع.

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية للمصابين وأسر الضحايا.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير المساعدات العاجلة في إطار التعامل مع تداعيات الحادث ودعم المتضررين.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا. كما دعت الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.