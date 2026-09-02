نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اعتماد الدور الثاني بنسبة نجاح 71.11%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:25 صباحاً -

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

وبلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 71.11%. وسجلت نسبة النجاح في القسم الأدبي 73.49% بينما بلغت في القسم العلمي 67.96%.

وكشفت النتائج عن وصول نسبة النجاح الإجمالية للطلاب في الدورين الأول والثاني معا إلى 80.31% بما يعكس معدلات النجاح في مختلف مراحل الامتحانات واستكمال الطلاب لمسيرتهم التعليمية والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني التهنئة إلى الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم بمناسبة اعتماد النتيجة. وتمنى لهم مواصلة النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأكد أهمية استمرار الطلاب في بذل الجهد والاجتهاد والاستفادة من المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال رحلتهم التعليمية بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عقب اعتمادها رسميا ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم.