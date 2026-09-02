البرج الأيقونى يضىء بألوان علمى مصر والصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - أضاء البرج الأيقونى بالعاصمة الجديدة بألوان علمى مصر والصين، وذلك عقب زيارة الرئيس الصينى للقاهرة.

وودّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، والسيدة قرينته، في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين.

وكان السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نشر فيديو يرصد لقطات من استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينج والسيدة قرينته، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.