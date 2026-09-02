الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار

الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد هبوطها لأدنى مستوياتها في شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4373.87 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ السابع من أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4423.90 دولارًا للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 65.28 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8% إلى 1771.52 دولارًا، وصعد البلاديوم 2.4% إلى 1342.50 دولارًا.