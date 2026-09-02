موعد عرض حكاية "ما لم يحك عن بني مزار" من مسلسل "القصة الكاملة"

كشفت منصة "شاهد MBC عن موعد عرض ثاني حكايات مسلسل "القصة الكاملة" حكاية "ما لم يحك عن بني مزار".
وأعلنت المنصة عن عرض حكاية "ما لم يحك عن بني مزار" يوم 25 سبتمبر.
وحكاية "ما لم يحك عن بني مزار" تدور حول القضية التي شغلت الرأي العام في عام 2005 وعرفت إعلاميا بـ"مذبحة بني مزار" ووقعت أحداثها في محافظة المينا.
حكاية "ما لم يحك عن بني مزار"من بطولة أحمد عبدالوهاب، وميشيل ميلاد ومراد مكرم وأحمد عبد الحميد وصفاء الطوخى وعارفة عبدالرسول، ويظهر الفنان خالد الصاوى ضيف شرف، وهي من تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.
وتتكون الحكاية من 3 حلقات تعرض دفعة واحدة.
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