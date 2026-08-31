التشكيل الرسمي لطرابزون سبور أمام أميد سبورتيف.. محمد صلاح وفابينيو أساسيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 10:33 مساءً - أعلن فاتح تكيه، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي لمواجهة أميد سبورتيف، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على ملعب «سيرانتيبي ديسكي»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027.

ويخوض طرابزون سبور اللقاء بتشكيل يضم الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، إلى جانب البرازيلي فابينيو، في ظهور جديد للثنائي الذي سبق أن لعب معًا بقميص ليفربول الإنجليزي خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور

ويعتمد فاتح تكيه على محمد صلاح في قيادة الخط الهجومي لطرابزون سبور، بعدما أصبح النجم المصري أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق منذ انضمامه إلى صفوفه.

تشكيل طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف:

حراسة المرمى:

أندريه أونانا.

خط الدفاع:

ستيفان سافيتش – تشيبوكي نوايوو – مصطفى إسكيلهلاك – سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط:

مليح كاباساكال – فابينيو – إرنست موتشي.

خط الهجوم:

محمد صلاح – نواه سافيو – بول أونواتشو.

المدير الفني: فاتح تكيه.

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التسجيل مع طرابزون

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع طرابزون سبور، بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز في الجولة الماضية على باشاك شهير بنتيجة 2-1، وسجل هدفي فريقه ليمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وكان طرابزون سبور قد استهل مشواره في الدوري التركي بالتعادل مع قاسم باشا بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق انتصاره الأول في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

ويستهدف النجم المصري مواصلة هز الشباك أمام أميد سبورتيف، والمساهمة في تحقيق طرابزون سبور انتصاره الثاني على التوالي، من أجل التقدم مبكرًا في جدول ترتيب المسابقة.

طرابزون سبور يسعى لاستعادة التوازن بعد وداع أوروبا

ويسعى طرابزون سبور لاستغلال مواجهة أميد سبورتيف من أجل استعادة الثقة بعد خروجه من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى الفريق التركي خسارة بهدف دون رد أمام فيرينكفاروسي في مباراة الذهاب، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في لقاء الإياب، ليودع منافسات التأهل إلى الدوري الأوروبي ويتجه للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويبحث طرابزون سبور عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أميد سبورتيف تمنحه دفعة قوية لمواصلة مشواره في الدوري التركي، خاصة مع تطلعات الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة هذا الموسم.