تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد مخاوف من ارتفاع التضخم، وعززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد تعليقات تميل إلى تشديد السياسة النقدية أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفين وورش.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4436.04 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس الجاري بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدًا بالمئة إلى 4486.40 دولارًا.
وانخفض سعر الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة الجمعة الماضي، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ العاشر من يونيو الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 66.99 دولارًا، ليرتفع بأكثر من 16% هذا الشهر بعدما بلغ أعلى مستوى منذ منتصف يونيو الجمعة الماضي.
وتراجع سعر البلاتين 1.1% إلى 1799.89 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم 1.3% إلى 1403.92 دولارات، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لهما منذ ديسمبر الماضي.
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