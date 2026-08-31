أخبار اليمن : 73456 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73456 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73456 شهيدا و174496 مصابا.
وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية شهيدين، إضافة إلى 10 مصابين.
وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1320 والمصابين إلى 4385، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.
ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.
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