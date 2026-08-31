بطل جيبوتي يصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - حطت بعثة فريق إيه إس بورت الجيبوتي رحالها في القاهرة مساء اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مواجهتي الزمالك في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الجيبوتي لمواجهة الزمالك في لقاء الذهاب، المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء الإياب، الذي تحدد له يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على الملعب ذاته.

ويخوض بطل جيبوتي مواجهتي الزمالك بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية في سباق التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية، بينما يسعى الفريق الأبيض لحسم بطاقة العبور مبكرًا ومواصلة مشواره الأفريقي.