تفاصيل إصلاح شاشة آيفون القابل للطى قد يتجاوز 1000 دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 09:37 مساءً - من المتوقع أن تدخل شركة آبل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال أول هاتف iPhone من هذا النوع في وقت لاحق من العام الجاري، ويُشاع أن الجهاز سيأتي بسعر مرتفع، إلى جانب تصميم مختلف وتجربة برمجية مغايرة عن هواتف الشركة الحالية، وأشارت تقارير سابقة إلى أن الهاتف قد يتم الكشف عنه خلال شهر سبتمبر المقبل، في حين قد يتأخر طرحه وتوافره في الأسواق إلى موعد لاحق، وإلى جانب الحديث عن مواصفات الجهاز وسعره المحتمل، ظهرت الآن معلومات جديدة حول تكلفة إصلاح الهاتف القابل للطي، والتي قد تمثل عاملًا إضافيًا يجب على المشترين وضعه في الاعتبار، وحتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا وجود الهاتف أو أيًا من التفاصيل المتعلقة به.

إصلاح شاشة iPhone Ultra قد يتجاوز 1000 دولار

وفقًا لتقرير نشره موقع The Mac Observer، نقلًا عن خبير إصلاح الهواتف ريكي بانيسار، مؤسس شركة الإصلاح البريطانية iCorrect، قد تصل تكلفة استبدال الشاشة الداخلية للهاتف القابل للطي إلى نحو 1155 دولارًا، وفق تقديراته التي شاركها مع مجلة Forbes، ويعني ذلك أن المستخدم قد يواجه تكلفة تتجاوز ألف دولار في حال تعرضت الشاشة الداخلية للهاتف للتلف واحتاجت إلى الاستبدال، وهو مبلغ كبير قد يجعل تكلفة صيانة الجهاز عاملًا مهمًا عند اتخاذ قرار شراء الهاتف.

مكونات الهاتف قد ترفع تكلفة الإصلاح

قد يرتبط ارتفاع تكلفة الإصلاح بالمكونات التي يُقال إن آبل تعمل على تطويرها لهاتفها القابل للطي، وتشير التقارير إلى أن شركة Samsung Display ستتولى توريد الشاشة القابلة للطي، بينما من المتوقع أن تعتمد آبل على تصميم خاص بها لمفصلة الهاتف، ويرى بانيسار أن الجمع بين هذه المكونات، إلى جانب تصميم آبل الخاص بالمفصلة، قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصلاح الهاتف مقارنة بتكاليف إصلاح الهواتف القابلة للطي التي تنتجها سامسونج.

iPhone Ultra أم iPhone Fold؟

حتى الآن، استخدمت التقارير اسمَي iPhone Ultra وiPhone Fold للإشارة إلى الهاتف القابل للطي المنتظر من آبل، وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من حوالي 2000 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 190,900 روبية هندية، إلا أن آبل لم تؤكد رسميًا حتى الآن اسم الهاتف أو سعره المتوقع، وفي حال جاءت هذه التقديرات صحيحة، فقد يكون الهاتف واحدًا من أغلى أجهزة آيفون التي أطلقتها الشركة، كما أن تكلفة إصلاح الشاشة الداخلية قد تضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على المستخدمين في حالة تعرض الجهاز للتلف.

موعد الكشف عن iPhone القابل للطي

من المتوقع أن يظهر الهاتف القابل للطي خلال حدث آبل المقرر في 9 سبتمبر داخل مقر الشركة في Apple Park بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، وأطلقت آبل على الحدث اسم “Surprise and Shine”، ومن المتوقع أيضًا أن يشهد الكشف عن سلسلة iPhone 18 الجديدة، ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن الكشف عن الهاتف القابل للطي في سبتمبر قد لا يعني طرحه للبيع مباشرة، إذ يُحتمل أن يصل الجهاز إلى الأسواق في أكتوبر بدلًا من طرحه فور الإعلان عنه، وبينما لا تزال جميع هذه التفاصيل غير مؤكدة رسميًا من آبل، فإن السعر المتوقع المرتفع للهاتف، إلى جانب تكلفة إصلاح الشاشة التي قد تتجاوز 1000 دولار، قد يجعلان تكلفة امتلاك iPhone القابل للطي عاملًا مهمًا بالنسبة للمستخدمين الراغبين في تجربة أول هاتف قابل للطي من الشركة.